Veneto – Numerosi incidenti in montagna: raffica di interventi del Soccorso Alpino

Bosco Chiesanuova (VR), 31 agosto 2025 – Attorno alle 17.30 il Soccorso alpino di Verona è stato attivato per un incidente con un quad sul Monte Tomba. Scendendo in due lungo la strada sterrata che dal Rifugio Primaneve porta a Bocca di Selva, la passeggera, una 58enne di Rovereto, è stata sbalzata dal mezzo riportando la frattura di tibia e perone. La donna è stata recuperata dall’elicottero di Trento e trasportata all’ospedale di Rovereto.

Enego (VI), 31 agosto 2025 – Attorno alle 14 un 21enne di Breganze, rientrando dai Castelloni di San Marco verso Malga Fossetta, ha perso l’equilibrio cadendo a terra e ruzzolando per alcuni metri. Sul posto è stata inviata un’ambulanza e, in supporto, una squadra del Soccorso alpino di Asiago. Quattro soccorritori hanno raggiunto in fuoristrada la Malga, dove nel frattempo il giovane era arrivato a piedi con un trauma al volto. È stato quindi trasportato fino all’ambulanza, costretta a fermarsi un chilometro prima a causa della strada dissestata.

Cortina d’Ampezzo (BL), 31 agosto 2025 – Verso le 18.20 una 23enne di Piove di Sacco, colta da malore durante il giro della Tofana di Rozes con un gruppo di sei persone, è stata soccorsa dopo la chiamata di una compagna al 118. Inizialmente si ipotizzava che il gruppo si trovasse all’uscita della Scaletta del Meneghel, ma la geolocalizzazione ha confermato la loro presenza sul sentiero 403. L’elicottero Falco ha recuperato la giovane, trasportandola all’ospedale di Pieve di Cadore. I compagni hanno proseguito verso il Rifugio Giussani.

Lastebasse (VI), 31 agosto 2025 – Poco prima delle 16 il Soccorso alpino di Arsiero è intervenuto per una 55enne di Torrebelvicino che si era infortunata alla caviglia in località Coston. Un soccorritore del posto ha fornito le coordinate alla squadra, che ha poi caricato la donna in barella e trasportata per cinque minuti fino alla sua auto, con la quale ha potuto allontanarsi autonomamente.

Belluno, 31 agosto 2025 – Numerosi gli interventi anche in provincia. Dopo le 13 Falco 2 è stato inviato a Cortina d’Ampezzo per un 45enne di Fossò colpito a un piede da un sasso nei pressi del laghetto di fusione sotto la Forcella tra le due Tofane maggiori: l’uomo è stato recuperato con un verricello di 20 metri e portato in ospedale.

Il Soccorso alpino della Val Biois, impegnato nell’assistenza alla gara Vertical 107, è invece intervenuto alle Buse di Falcade per un 79enne che si era sentito poco bene. Dopo la verifica delle condizioni da parte dell’infermiera della Stazione, l’uomo è stato accompagnato al rendez vous con l’ambulanza della Croce Verde.

Attorno alle 15.30, su richiesta dei Vigili del fuoco, il Soccorso alpino di San Vito di Cadore ha avviato le ricerche di un 74enne di Borca di Cadore che non aveva dato notizie dal mezzogiorno mentre si dirigeva alla propria baita in località Pra Alto a Vodo di Cadore. L’uomo è stato ritrovato dalla moglie, seduto a terra con segni di malessere. Una squadra di sette tecnici lo ha raggiunto, caricato in barella e trasportato per circa 800 metri fino all’ambulanza.

Il Soccorso alpino di Cortina è intervenuto anche in località Malga Ra Stua per una 63enne di Messina, caduta dalla carrozzina. La donna, che era in compagnia, è stata portata all’ambulanza per le verifiche sanitarie.

Sempre nel Bellunese, Falco 2 è intervenuto sul sentiero 472, tra Forcella Staulanza e Rifugio Venezia, per una 32enne di Alpago che aveva riportato la sospetta frattura di una tibia. Raggiunta dal tecnico di elisoccorso, dal medico e dall’infermiera calati con un verricello di 30 metri, la donna è stata recuperata e trasportata all’ospedale di Belluno.

Poco dopo, in Marmolada, un 37enne di Merano è scivolato su un pendio ghiacciato sotto il tunnel di Serauta, ruzzolando per 250 metri. I soccorritori lo hanno raggiunto in hovering, prestando le prime cure per un probabile politrauma, e lo hanno portato all’ospedale di Belluno.

Infine, l’elicottero Falco è stato inviato sotto il Rifugio Dal Piaz per un ciclista 56enne di Venezia caduto con la mountain bike. Finito nella scarpata laterale, ha riportato un taglio al gomito e varie escoriazioni. Dopo la valutazione medica, è stato trasportato all’ospedale di Feltre.