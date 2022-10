VENETO – Nasconde in auto 1,5 kg di cocaina: 33enne arrestato e poi messo ai domiciliari

l carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile di Peschiera del Garda hanno arrestato un 33enne marocchino sorpreso mentre, alla guida della propria auto, trasportava 1,478 kg di cocaina nascosta sui sedili posteriori. E’ stato fermato dopo che erano arrivate segnalazioni della presenza di uno spacciatore in un’abitazione di Sandrà nel Veronese. Dopo un appostamento i carabinieri l’hanno fermato. Portato nel carcere di Montorio, all’esito dell’udienza di convalida è stato messo posto agli arresti domiciliari

Dall’Arma spiegano che, in un’abitazione di Sandrà, frazione di Castelnuovo del Garda, sarebbe stato riscontrato che vivieva un individuo di origine straniera, dedito al traffico di sostanze stupefacenti. Motivo per cui, in seguito ad un servizio di osservazione, nel primo pomeriggio l’uomo è stato fermato fuori di casa dai militari, i quali avrebbero proceduto a perquisire la persona e il suo veicolo, rinvenendo in questo modo un panetto di 1,218 chili di cocaina e un sacchetto con altri 260 grammi del medesimo stupefacente, nella zona dei sedili posteriori della vettura.