VENETO – Montagna, oggi due interventi del Soccorso Alpino

Attorno alle 16 la Centrale del Suem è stata allertata per due emergenze in contemporanea, risolte una mediante l’intervento dell’eliambulanza, l’altra con il recupero da parte di una squadra in fuoristrada. L’elicottero del Suem di Pieve di Cadore è volato a Cortina d’Ampezzo sul sentiero tra il Rifugio Scoiattoli e l’Averau, per una escursionista statunitense di 67 anni, che era caduta battendo la testa. La donna è stata trasportata per i dovuti accertamenti all’ospedale. Una squadra del Soccorso alpino di Feltre è stata invece inviata sul Monte Aurin, a Pedavena, dove una 19enne di Borgo Valbelluna (BL) si era sentita poco bene. La ragazza, che era in compagnia di un’altra persona, è stata portata all’ospedale di Feltre.