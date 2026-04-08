Veneto Minaccia con una siringa al supermercato dopo aver rubato generi alimentari

Preganziol – Momenti di tensione sabato mattina all’Iperlando di via Europa, quando un giovane di 25 anni, senza fissa dimora e con precedenti penali, è stato sorpreso a rubare cibo e bevande dagli scaffali. Per cercare di fuggire, ha minacciato il direttore del supermercato e una guardia giurata brandendo una siringa insanguinata, sostenendo di essere affetto da AIDS.

Secondo quanto ricostruito dai carabinieri della stazione di Mogliano, il 25enne aveva nascosto nel suo zaino generi per un valore complessivo di circa 130 euro, tra cui scatole di tonno, confezioni di caffè, una lattina di energy drink e una bottiglia di cocktail pronto da bere. Fermato mentre cercava di superare le casse senza pagare, ha tentato di intimorire il personale con la siringa e di guadagnare la fuga verso la vicina stazione ferroviaria.

Le immediate ricerche dei militari hanno portato all’individuazione del giovane a bordo di un treno fermo alla stazione di Preganziol, nascosto all’interno dei servizi igienici di una carrozza. Bloccato senza incidenti, è stato arrestato per rapina impropria. La refurtiva è stata recuperata e restituita al supermercato. Attualmente il 25enne si trova detenuto nel carcere di Santa Bona.