Veneto – Militare americano accoltellato fuori da un locale: sette denunciati

Sette persone sono finite sotto indagine per una violenta aggressione avvenuta la sera del 28 dicembre scorso a Conegliano, all’esterno di un locale in piazza Calvi. L’episodio avrebbe avuto origine da un alterco legato a una donna e si è concluso con il ferimento di un militare statunitense in servizio presso la base di Aviano.

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, la vicenda ha coinvolto un militare americano di 28 anni e una donna di 37 anni di origine albanese. Durante la lite, la coppia sarebbe stata accerchiata da più persone; nel corso dell’aggressione è stato utilizzato anche un coltello. Il militare ha riportato una ferita da arma da taglio, fortunatamente non mortale, mentre la donna ha subito lesioni che hanno reso necessario il ricorso alle cure mediche.

Nella giornata di giovedì 9 gennaio i carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile, con il supporto dei militari della Tenenza di Oderzo e delle Stazioni di Conegliano, Susegana e Codognè, hanno eseguito sette decreti di perquisizione personale e domiciliare disposti dalla Procura della Repubblica di Treviso. I provvedimenti hanno interessato cittadini di origine albanese, di età compresa tra i 19 e i 41 anni, residenti o domiciliati nei comuni di Codognè, Godega di Sant’Urbano, Mareno di Piave, Santa Lucia di Piave e Gorgo al Monticano. Tra loro figura anche la donna che si trovava con il militare al momento dei fatti.

Le attività investigative hanno permesso di raccogliere elementi ritenuti rilevanti a carico degli indagati. Durante le perquisizioni sono stati sequestrati capi di abbigliamento compatibili con quelli indossati durante l’aggressione, considerati di interesse per le indagini. Tutti e sette i soggetti sono stati denunciati a piede libero per lesioni personali aggravate.

Nel corso delle operazioni, nei confronti di uno degli indagati, un uomo di circa 41 anni, sono stati inoltre rinvenuti circa 50 grammi di marijuana e una pistola scacciacani priva del tappo rosso. Per questo motivo l’uomo è stato denunciato anche per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio e per porto ingiustificato di armi od oggetti atti ad offendere. Il materiale è stato sottoposto a sequestro, come disposto dall’Autorità giudiziaria, costantemente aggiornata sull’evoluzione dell’inchiesta.