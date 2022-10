VENETO – Maxi scontro in autostrada: 11 veicoli coinvolti, autisti miracolati

Poco dopo le 18:00, i vigili del fuoco sono intervenuti in A4 al km 368 poco dopo il casello di Padova Est nel territorio di Vigonza in direzione Venezia per un incidente stradale tra 9 auto e 2 furgoni: fortunatamente un solo ferito lieve. I vigili del fuoco arrivati con il personale di prima partenza, hanno messo in sicurezza i mezzi, mentre il personale del Suem hanno assistito la persona ferita. Sul posto la polstrada e personale dell’autostrada. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa un’ora.