VENETO – Maxi-rissa di adolescenti sul Garda: si erano radunati grazie a Tik Tok

Per essere aggiornato con Tviweb entra nel

Per essere aggiornato sulle notizie del Veneto iscriviti al gruppo Facebook:

Decine di ragazzi sono stati identificati dopo la gigantesca rissa avvenuta sul lago di Garda, tra Peschiera e Castelnuovo del Garda, lo scorso 2 giugno. Si erano dati appuntamento su Tik Tok, come confermato dalle forze dell’ordine.

Molti degli identificati sono dei minorenni, arrivati dal Veronese come da altre province del Veneto, ma anche dalla Lombardia, fino a Milano. Oltre a rissa aggravata, una delle accuse ipotizzate, l’altra è di danneggiamenti: alcuni dei ragazzi sono saliti sulle auto in sosta mentre altri hanno travolto i plateatici.

Il prefetto di Verona, Dario Cafagna, ha annunciato un rinforzo delle attività di polizia in zona e per questo weekend il sindaco di Castelnuovo del Garda, Domenico Dal Cero, ha emesso un’ordinanza che vieta alcol, bottiglie di vetro e casse per la musica nelle spiagge. La preoccupazione è dovuta al fatto che oggi sarebbe stato organizzato un secondo incontro.