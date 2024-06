VENETO – Maltempo infinito: quattro province colpite, 140 chiamate ai pompieri, esonda un altro fiume (video e foto)

Dopo la Tromba d’aria che martedì mattina ha colpito Rovigo e parte della provincia con oltre 210 interventi di soccorso richiesti alla sala operativa dei vigili fuoco, ieri sera un nuovo fronte di maltempo a Castelfranco Veneto con l’esondazione dell’Avenale.

Treviso: oltre 140 le richieste di soccorso alla sala operativa del 115 di Treviso per il violento nubifragio che ha interessato in particolar modo Castelfranco Veneto con l’esondazione del fiume nel centro cittadino. In provincia interessati dal maltempo i comuni di Resana, Riese, Castello di Godego. Interventi soprattutto per strade e sottopassi allagati, autorimesse, e scantinati allagati, alberi pericolanti, rimozione di ostacoli. Il dispositivo di soccorso dei vigili del fuoco è stato rinforzato con il trattenimento in turno di parte del personale del turno notturno.

Rovigo: sono proseguite tutta la notte e continuano nella giornata odierna gli interventi dei vigili del fuoco soprattutto per il prosciugamento dei locali rimasti allagati, dopo la tromba d’aria di ieri, che ha interessato il capoluogo Rodigino. Il dispositivo di soccorso è stato rinforzato da personale e mezzi dei comandi limitrofi e parziale raddoppio dei turni.

Vicenza: una ventina d’interventi dal pomeriggio di ieri per prosciugamenti, danni d’acqua, alberi pericolanti, piccoli smottamenti e frane a: Marostica, Bassano del Grappa, Mussolente, Cartigliano, Roana, Conco, Rossano Veneto.

Venezia: una decina d’interventi da ieri pomeriggio per d’anni d’acqua e alberi pericolanti nel capoluogo, Mestre e Mira.