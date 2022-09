VENETO – L’autista ha un malore e l’autobus sbanda: due feriti

Questa mattina, alle 7, un autobus ATV in servizio scolastico, mentre percorreva via Silani a Sandrà, è sbandato finendo in un vigneto. Le cause sono da addurre ad un malore dell’autista, che fortunatamente è riuscito a rallentare la marcia per fermare il mezzo sul ciglio della strada, onde evitare gravi incidenti. Sul posto i carabinieri dell’aliquota radiomobile della compagnia di Peschiera, che hanno raccolto i rilievi, e i vigili del fuoco di Bardolino, che hanno estratto il conducente e messo in sicurezza l’area. Due minori sono rimasti feriti mentre il conducente è stato portato al pronto soccorso della Clinica Pederzoli di Peschiera. Le due ferite, invece, sono state portate al reparto Pediatria dell’ospedale di Villafranca.