Veneto – Katana con lama da 60 cm trovata nell’area giochi per bambini

Una katana, spada giapponese con lama superiore ai 60 centimetri, è stata ritrovata abbandonata in un’area verde al confine tra Noventa e Camin, nel Padovano, a pochi metri da un parco giochi per bambini. L’arma è stata recuperata da una pattuglia del pronto intervento della Polizia Locale del Distretto Integrato del Brenta.

A segnalare la presenza della spada è stata una residente del quartiere, che ha fermato l’auto di servizio impegnata in un normale controllo del territorio nella zona di via Panà. Gli agenti, adottando tutte le precauzioni per non compromettere eventuali elementi di prova, hanno raccolto l’arma e l’hanno trasferita al comando di Noventa Padovana per i necessari accertamenti.

Le verifiche hanno escluso la presenza sulla lama di sangue, materiali biologici o altri residui sospetti. La katana sarà quindi consegnata all’ufficio armi della Questura di Padova. Rimane tuttavia il mistero su chi possa aver abbandonato in uno spazio pubblico un oggetto che, oltre a costituire un pericolo concreto, sembra avere anche un rilevante valore economico.

“Sapere di un’arma così pericolosa in un’area dedicata ai bambini mi ha fatto rabbrividire. Per fortuna ci troviamo in un territorio costantemente pattugliato e sorvegliato. Ringrazio la persona che ha segnalato il problema e naturalmente gli agenti per il loro intervento, come sempre tempestivo ed esemplare”, ha dichiarato il vicesindaco con delega alla sicurezza, Nicola Cannistraci.