Veneto – Interventi in montagna: dalle crisi di panico alle cadute

Giornata intensa, quella del 6 aprile, per i tecnici del Soccorso alpino impegnati in tre distinti interventi tra le province di Verona e Vicenza, dove escursionisti in difficoltà hanno richiesto assistenza.

Nel primo episodio, avvenuto intorno alle 15.20 in Valsorda, nel territorio di Marano di Valpolicella, un giovane di 23 anni originario di Modena è rimasto bloccato a causa di una crisi di panico. Il ragazzo si era avventurato fuori sentiero, arrampicandosi su una roccia nella zona a sinistra orografica del Ponte Tibetano, ma una volta raggiunta una posizione esposta è stato sopraffatto dalla paura, restando immobilizzato. Nemmeno gli amici presenti sono riusciti a tranquillizzarlo o ad avvicinarsi in sicurezza. L’allarme è stato lanciato da un passante. Sei soccorritori hanno raggiunto la zona con i mezzi, proseguendo poi a piedi. Dopo aver calmato il giovane, lo hanno messo in sicurezza con casco e imbrago, riportandolo sul sentiero tramite manovre di corda. Il 23enne è stato infine accompagnato a valle insieme ai compagni.

Sempre nel pomeriggio, ma sull’Altopiano di Asiago, un escursionista di 55 anni residente a Trento ha chiesto aiuto mentre si trovava sul crinale in salita verso Cima Portule. Partito in mattinata da Malga Larici, l’uomo si è trovato in difficoltà a causa della neve ancora abbondante ma resa instabile dalle alte temperature: ad ogni passo sprofondava fino alla vita, rimanendo progressivamente senza forze. L’allarme è scattato attorno alle 14.30 e ha portato all’attivazione del Soccorso alpino dei Sette Comuni e dell’elicottero di Treviso emergenza. Il tecnico di elisoccorso, calato in hovering, ha raggiunto l’escursionista e lo ha assistito fino all’imbarco. L’uomo è stato poi trasportato in località Valformica e riaccompagnato alla propria auto. Sul posto era presente anche una squadra di terra pronta a intervenire in supporto.

Infine, a Malcesine, sul Monte Baldo, un’escursionista di 66 anni di Modena è rimasta ferita lungo il sentiero che scende dalla funivia. La donna, che camminava in compagnia, è scivolata riportando un trauma alla gamba. Anche in questo caso l’allarme è stato lanciato attorno alle 14.30. L’elicottero di Verona emergenza ha individuato rapidamente la posizione e ha sbarcato equipe medica e tecnico di elisoccorso nelle vicinanze. Dopo le prime cure, i soccorritori hanno diagnosticato una probabile frattura al femore, immobilizzando la paziente e recuperandola con un verricello di 10 metri. La donna è stata quindi trasportata in ospedale per le cure necessarie.