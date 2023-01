VENETO – Infortuni e malori: gli interventi del Soccorso Alpino

Tambre (BL), 29 – 01 – 23

Alle 14.40 è scattato l’allarme per una escursionista scivolata, mentre in compagnia stava scendendo lungo il sentiero che dal Rifugio Semenza porta al Sasso della Madonna. Sbarcati con un verricello di 30 metri, medico e tecnico di elisoccorso hanno prestato le prime cure alla 63enne di Belluno, a seguito di una sospetta frattura alla gamba. Issata a bordo, l’infortunata è stata accompagnata all’ospedale di Belluno.

Recoaro Terme (VI), 29 – 01 – 23

Attorno a mezzogiorno l’elicottero di Treviso emergenza è decollato in direzione di Forcella Plische, dove uno scialpinista che stava scendendo assieme a un amico si era infortunato a una gamba. Recuperato con un verricello di 40 metri, il 54enne di Schio (VI), che aveva riportato la sospetta frattura di una gamba, è stato accompagnato all’ospedale di Vicenza. Il compagno è rientrato autonomamente.

Auronzo di Cadore (BL), 29 – 01 – 23

Passato mezzogiorno, una squadra del Soccorso alpino di Auronzo è intervenuta in supporto all’ambulanza della Croce Bianca per un 42enne di Pordenone, colto da malore durante una passeggiata attorno al lago di Misurina. L’uomo, che era in compagnia, è stato trasportato all’ospedale di Cortina per gli accertamenti del caso.