VENETO – Individuato in Francia il responsabile della sparatoria a Jesolo

Per essere aggiornato con Tviweb entra nel

Per essere aggiornato sulle notizie del Veneto iscriviti al gruppo Facebook:

La Polizia di Stato di Jesolo, coordinata dalla Procura della Repubblica di Venezia, è riuscita a individuare e ad arrestare il responsabile della sparatoria avvenuta a Jesolo lo scorso 26 luglio. L’uomo aveva esploso alcuni colpi di pistola all’indirizzo di un secondo soggetto, ferito alla schiena e salvatosi solo grazie all’intervento del personale medico e dei passanti intervenuti sul posto.

Il colpevole era riuscito a far perdere le proprie tracce e aveva trovato rifugio a Parigi, in Francia. Alla luce delle informazioni, la Squadra Mobile di Venezia ha chiesto l’aiuto del Servizio di Cooperazione Internazionale di Polizia per attivare le ricerche all’estero da parte del collaterale organismo di Polizia francese, dando esecuzione ad un Mandato di Arresto Europeo.

Rintracciato presso l’aeroporto “Orly” di Parigi, si stava per imbarcare su un volo aereo.