CRONACA
29 Agosto 2025 - 9.26

Veneto, incidente in circonvallazione: ferita una ragazza

REDAZIONE
ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO: CLICCA QUI

CASTELFRANCO VENETO (TV) – Intervento dei Vigili del fuoco alle 23:30 di giovedì 28 agosto lungo la circonvallazione per un incidente stradale che ha coinvolto due autovetture, a bordo delle quali viaggiavano rispettivamente quattro ragazze e un ragazzo.

La squadra del distaccamento di Castelfranco ha messo in sicurezza lo scenario e le auto, entrambe gravemente danneggiate a seguito del violento impatto. Una ragazza è stata affidata alle cure del SUEM 118 e trasportata in ospedale per accertamenti, mentre gli altri occupanti non hanno riportato ferite.

Sul posto anche i Carabinieri di Castelfranco Veneto per i rilievi e il personale sanitario del 118.

Leggi anche

IN PRIMO PIANO

In evidenza

Potrebbe interessarti anche:

IL GRAFFIO

News Aziende

CINEMA - SERIE TV

METEO

Erotico Vicentino

Veneto, incidente in circonvallazione: ferita una ragazza | TViWeb Veneto, incidente in circonvallazione: ferita una ragazza | TViWeb

Testata Street Tg Autorizzazione: Tribunale Di Vicenza N. 1286 Del 24 Aprile 2013

Luca Faietti Direttore Fondatore ed Editoriale - Arrigo Abalti Fondatore - Direttore Commerciale e Sviluppo - Paolo Usinabia Direttore Responsabile

Copyright © 2025 Tviweb. All Rights Reserved | Tviweb S.R.L. P.Iva E C.F. 03816530244 - Sede Legale: Brendola - Via Monte Grappa, 10

Concessionaria pubblicità Rasotto Sas

Credits - Privacy Policy