Veneto, incidente in circonvallazione: ferita una ragazza

CASTELFRANCO VENETO (TV) – Intervento dei Vigili del fuoco alle 23:30 di giovedì 28 agosto lungo la circonvallazione per un incidente stradale che ha coinvolto due autovetture, a bordo delle quali viaggiavano rispettivamente quattro ragazze e un ragazzo.

La squadra del distaccamento di Castelfranco ha messo in sicurezza lo scenario e le auto, entrambe gravemente danneggiate a seguito del violento impatto. Una ragazza è stata affidata alle cure del SUEM 118 e trasportata in ospedale per accertamenti, mentre gli altri occupanti non hanno riportato ferite.

Sul posto anche i Carabinieri di Castelfranco Veneto per i rilievi e il personale sanitario del 118.