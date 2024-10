Grave incidente ieri pomeriggio alle 17,20 a Legnago (Verona) in via Palazzina. Un 43enne residente nel Padovano, Andrea Gallo, ha perso la vita dopo essere uscito di strada mentre era a bordo di una Harley-Davidson. L’uomo, per cause in corso di accertamento, sarebbe uscito autonomamente di strada, finendo in un fossato. Inutili i soccorso. Sul posto, oltre al Suem, i carabinieri per le indagini del caso