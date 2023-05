VENETO – Incendio in un’azienda: alta colonna di fumo visibile da chilometri

Alle 6:00 di venerdì, i vigili del fuoco sono intervenuti in Via Ford a Noventa di Piave (Ve) per l’incendio di un tubo di aspirazione dei fumi di un’azienda produttrice tende a sole: nessuna persona è rimasta ferita. I pompieri accorsi dal distaccamento di San Donà con due mezzi il supporto dell’autoscala da Mestre e 7 operatori, hanno provveduto in breve tempo a spegnere le fiamme che avevano prodotto un’alta colonna di fumo nero, destando allarme. Le fiamme sono state circoscritte al solo impianto che è stato bloccato spento e messo in sicurezza. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate poco dopo le 8:00.