Veneto – Incendio di un capannone dismesso che tratta materiali plastici

Intervento dei Vigili del fuoco in corso dalle 14 di oggi per l’incendio in un capannone in disuso che smaltiva materiali plastici, in via Corsarelli ad Urbana (PD).

La struttura era già sotto sequestro da parte dell’autorità giudiziaria.

Sul posto stanno intervenendo le squadre da Este, da Legnago e dalla centrale di Padova con il supporto dell’autoscala.

Sul posto i carabinieri e il sindaco. Monitoraggio in corso da parte dell’Arpav.