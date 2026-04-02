CRONACAVENETO
2 Aprile 2026 - 16.18

Veneto – In fiamme garage: paura in un’abitazione, intervengono i Vigili del Fuoco

REDAZIONE
ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO: CLICCA QUI

Momenti di apprensione nel primo pomeriggio di oggi, giovedì 2 aprile, per un incendio divampato all’interno del garage di un’abitazione privata in via Lanzaghe.

L’allarme è scattato intorno alle 13:00, quando le fiamme hanno iniziato a svilupparsi nel locale, facendo temere un rapido coinvolgimento del resto della casa. Sul posto sono intervenute tempestivamente le squadre dei Vigili del Fuoco partite dalla centrale di Treviso, con una prima partenza e l’autobotte.

L’intervento rapido ha permesso di circoscrivere l’incendio ed evitare che si propagasse all’intera abitazione, limitando così i danni. Una volta domate le fiamme, i pompieri hanno provveduto anche alla messa in sicurezza dell’area.

Presenti sul posto anche gli operatori del Suem 118 e la Polizia Locale, che ha gestito la viabilità e supportato le operazioni di soccorso.

Al momento non si segnalano feriti. Restano da chiarire le cause che hanno originato il rogo.

Leggi anche

IN PRIMO PIANO

In evidenza

Potrebbe interessarti anche:

IL GRAFFIO

News Aziende

CINEMA - SERIE TV

METEO

Erotico Vicentino

Veneto - In fiamme garage: paura in un’abitazione, intervengono i Vigili del Fuoco | TViWeb Veneto - In fiamme garage: paura in un’abitazione, intervengono i Vigili del Fuoco | TViWeb

Testata Street Tg Autorizzazione: Tribunale Di Vicenza N. 1286 Del 24 Aprile 2013

Luca Faietti Direttore Fondatore ed Editoriale - Arrigo Abalti Fondatore - Direttore Commerciale e Sviluppo - Paolo Usinabia Direttore Responsabile

Copyright © 2026 Tviweb. All Rights Reserved | Tviweb S.R.L. P.Iva E C.F. 03816530244 - Sede Legale: Brendola - Via Monte Grappa, 10

Concessionaria pubblicità Rasotto Sas

Credits - Privacy Policy