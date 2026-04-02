Veneto – In fiamme garage: paura in un’abitazione, intervengono i Vigili del Fuoco

Momenti di apprensione nel primo pomeriggio di oggi, giovedì 2 aprile, per un incendio divampato all’interno del garage di un’abitazione privata in via Lanzaghe.

L’allarme è scattato intorno alle 13:00, quando le fiamme hanno iniziato a svilupparsi nel locale, facendo temere un rapido coinvolgimento del resto della casa. Sul posto sono intervenute tempestivamente le squadre dei Vigili del Fuoco partite dalla centrale di Treviso, con una prima partenza e l’autobotte.

L’intervento rapido ha permesso di circoscrivere l’incendio ed evitare che si propagasse all’intera abitazione, limitando così i danni. Una volta domate le fiamme, i pompieri hanno provveduto anche alla messa in sicurezza dell’area.

Presenti sul posto anche gli operatori del Suem 118 e la Polizia Locale, che ha gestito la viabilità e supportato le operazioni di soccorso.

Al momento non si segnalano feriti. Restano da chiarire le cause che hanno originato il rogo.