Veneto – Grave incidente sulla SR 308: due feriti, uno in codice rosso

CAMPODARSEGO (PD) – Grave incidente stradale nella notte sulla SR 308. Poco dopo la mezzanotte i Vigili del fuoco sono intervenuti nel tratto compreso tra le uscite di Bronzola e Borgoricco, nel territorio comunale di Campodarsego, per uno scontro tra due autovetture, una delle quali si è ribaltata su un fianco.

Il conducente dell’auto ribaltata è rimasto incastrato all’interno dell’abitacolo ed è stato estratto dalle lamiere dai Vigili del fuoco. Affidato alle cure del personale sanitario del SUEM 118, è stato trasportato in codice rosso all’ospedale di Camposampiero. L’altro conducente, ferito in modo meno grave, è stato soccorso e trasferito nello stesso nosocomio in codice giallo.

Sul posto sono intervenute la squadra dei Vigili del fuoco della sede centrale e quella del distaccamento di Borgoricco, che hanno provveduto alla messa in sicurezza dei veicoli e dell’area interessata dall’incidente. Presenti anche i Carabinieri, impegnati nei rilievi e nella gestione della viabilità.