VENETO – Furti in negozio: sgominata banda di rumeni, colpi anche nel Vicentino

Sette cittadini rumeni sono stati arrestati dai carabinieri tra il Veneto e la Lombardia nell’ambito di un’indagine condotta dalle procure di Venezia e Mantova su una serie di furti ai danni di aziende commerciali del Nord-Est. Altre tre persone sono state denunciate per aver partecipato solo ad alcuni episodi con ruoli marginali. Alcuni degli indagati sono stati fermati dalla polizia rumena.

L’indagine, condotta dai carabinieri di Venezia tra febbraio 2022 e aprile 2023, ha raccolto prove che incriminano gli indagati per 23 furti compiuti in depositi e magazzini di aziende commerciali, principalmente nel settore della vendita di capi di abbigliamento e accessori firmati. I furti, avvenuti tra febbraio e novembre 2022, hanno colpito le province di Venezia, Padova, Vicenza, Cremona, Mantova, Bergamo e Reggio Emilia. Il bottino complessivo è stato stimato in 1.130.000 euro, dei quali 300.000 sono stati recuperati e restituiti alle vittime.

Dopo l’ultimo furto, cinque indagati sono tornati in Romania, rendendo necessaria la collaborazione delle autorità rumene per la loro cattura. Gli altri destinatari delle misure cautelari, emesse dall’autorità giudiziaria di Venezia, sono stati incarcerati a Bergamo e Venezia.