Veneto – Furgone investe bici, muore ciclista

Tragedia nelle prime ore della mattina di oggi, martedì 7 aprile, nel territorio di Vigasio, dove si è verificato un grave incidente stradale lungo via Verona.

Secondo le prime ricostruzioni, attorno alle 7 un furgone si è scontrato con una bicicletta per cause ancora in fase di accertamento. L’impatto è stato particolarmente violento e ha coinvolto un uomo di circa 80 anni che si trovava in sella al mezzo a due ruote.

Immediato l’intervento dei soccorsi: sul posto sono giunti gli operatori del Suem 118 con ambulanza e automedica, ma ogni tentativo di salvare l’anziano si è rivelato inutile. I sanitari non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso a causa delle gravi lesioni riportate.

Presenti anche i carabinieri della compagnia di Villafranca, incaricati di effettuare i rilievi e ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto. Al momento restano da chiarire le responsabilità e le circostanze che hanno portato allo scontro.

L’episodio riaccende l’attenzione sulla sicurezza stradale, soprattutto nelle prime ore del giorno, quando la visibilità e le condizioni del traffico possono rappresentare un fattore di rischio per automobilisti e utenti più vulnerabili come ciclisti e pedoni.