VENETO – Furgone falcia operaio: 42enne perde la vita

Poco prima delle 7:30, di giovedì, i vigili del fuoco sono intervenuti lungo la statale Transpolesana in direzione Sud per l’investimento di un operaio intento a pulire l’aiuola di un distributore, falciato da un furgone: deceduto un 42 enne e un ferito. I pompieri arrivati da Verona, hanno estratto la vittima ancora incastrata sotto il mezzo, purtroppo nonostante i soccorsi il medico del SUEM, ha dovuto dichiarare la morte dell’uomo. Ferito il conducente del furgone assistito dai sanitari e trasferito in ospedale. I vigili del fuoco hanno messo in sicurezza con l’autoscala anche l’insegna, colpita dal furgone durante l’investimento. Le cause dell’incidente sono al vaglio dei carabinieri. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate alle 11:00 circa.