Ore 13 – Autostrada A4

Pesanti disagi in autostrada A4 in direzione Milano per un furgone andato a fuoco all’altezza di Caldiero. Sul posto i vigili del fuoco e la polizia stradale. Non vi sarebbero feriti. Il mezzo ha preso fuoco per cause in corso di accertamento si è creata una coda di diversi chilometri in direzione Milano a partire da Montebello.