VENETO – Fuoco nel rimorchio, paura in autostrada

Alle 11:10 di lunedì, i vigili del fuoco sono intervenuti in A4 tra gli svincoli di Padova est e Ovest per un principio d’incendio del semirimorchio di un autoarticolato, probabilmente dovuto al blocco delle ganasce. L’autista accortosi del fumo, dopo le segnalazioni degli altri autoveicoli, si è fermato in corsia di emergenza, riuscendo a staccare la motrice prima dell’arrivo dei vigili del fuoco. I pompieri accorsi dalla centrale con il personale di prima partenza, hanno spento le fiamme che degli pneumatici si erano già estese al telone, evitando un incendio generalizzato. Le operazioni di soccorso sono terminate dopo circa un’ora.