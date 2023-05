VENETO – Fuoco in fabbrica: altissima colonna di fumo

MASERADA SUL PIAVE (Treviso)

Intervento dei vigili del fuoco questa mattina alle 9:45 per l’incendio di un serbatoio industriale propagatosi parzialmente alla copertura dell’azienda che produce filtri industriali in via Dolomiti, a Maserada sul Piave (TV). Decine le telefonate arrivate alla sala operativa del 115 per l’alta colonna di fumo visibile da lontano, nelle prime fasi del rogo. Le fiamme sono state spente dalle squadre dei vigili del fuoco giunte sul posto da Treviso e Conegliano con due autopompe, due autobotti, un’autoscala e 14 operatori. Nessuna persona è rimasta coinvolta, sul posto i carabinieri, la polizia locale e l’ARPAV. Le cause dell’incendio sono al vaglio dei tecnici dei vigili del fuoco. Le operazioni di completo spegnimento e bonifica sono terminate alle 13:00.