27 Febbraio 2026 - 10.14

Veneto – Fugge dalla polizia e tenta di investire gli agenti: arrestato 60enne con targa falsa

REDAZIONE
BELLUNO, 27 febbraio 2026 – Momenti di tensione ieri mattina a Belluno, dove un uomo di 60 anni è stato arrestato dalla polizia dopo una fuga pericolosa e un tentativo di investire gli agenti.

Secondo quanto ricostruito, l’uomo era a bordo di un’automobile già sottoposta a sequestro quando una pattuglia gli ha intimato l’alt. Invece di fermarsi, ha proseguito la fuga e, incontrando una seconda volante, avrebbe cercato di colpire uno degli agenti con l’auto.

La fuga si è conclusa in un condominio vicino, dove l’uomo si è barricato in un appartamento. Qui ha aggredito i poliziotti con calci e pugni, provocando loro alcune lesioni.

Durante le verifiche sull’automobile, gli agenti hanno rinvenuto una targa falsa. L’uomo è stato infine arrestato e condotto al carcere di Belluno in attesa delle procedure giudiziarie.

