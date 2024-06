VENETO – Frode ai danni di un migliaio di contribuenti: sequestro della Finanza

Le Fiamme Gialle del Comando Provinciale di Treviso, su delega del Tribunale di Bologna, hanno eseguito la confisca di un immobile in seguito alla condanna definitiva del proprietario a trenta mesi di reclusione per una frode fiscale commessa tra il 2012 e il 2016, coinvolgendo circa un migliaio di contribuenti.

L’immobile, situato in provincia di Bologna e con un valore commerciale di circa 100 mila euro, ospitava un Centro di Assistenza Fiscale gestito proprio dal proprietario.

Il provvedimento conclude l’operazione “Easy Credit”, che ha portato alla denuncia di 66 persone all’Autorità Giudiziaria di Bologna per indebite percezioni di erogazioni a danno dello Stato e all’individuazione di circa 1000 dichiarazioni dei redditi infedeli, finalizzate a ottenere crediti d’imposta non spettanti.

Il responsabile del C.A.F., in cambio di compensi, aveva facilitato le pratiche di numerosi clienti, permettendo loro di ottenere indebiti crediti I.R.PE.F. per oltre due milioni di euro, aggirando il sistema informatico di “controllo automatizzato” delle dichiarazioni dei redditi.

L’indagine, coordinata dalla Procura della Repubblica di Bologna e condotta dal Gruppo di Treviso, ha smascherato l’intero meccanismo di frode e ha portato all’annullamento di oltre trecento modelli 730, contenenti quasi un milione di euro di crediti I.R.PE.F. non spettanti.

Gli indagati, tutti cittadini stranieri residenti sul territorio nazionale, con la complicità del C.A.F., hanno utilizzato diversi espedienti, come l’indicazione di crediti d’imposta inesistenti, familiari a carico residenti all’estero senza codice fiscale e detrazioni per figli inesistenti in affidamento preadottivo, anche disabili.

A causa della gravità e della continuità degli illeciti, l’Autorità Giudiziaria aveva disposto il sequestro preventivo urgente dell’immobile, provvedimento che ora è stato confermato con la confisca definitiva.