VENETO – Focolaio di aviaria: quasi 50 mila galline da abbattere

Per essere aggiornato con Tviweb entra nel

Per essere aggiornato sulle notizie del Veneto iscriviti al gruppo Facebook:

Giovedì 27 ottobre, è emerso in un allevamento di Volpago di Montello di circa 49 mila capi di galline ovaiole, un focolaio di influenza aviaria ad alta patogenicità. In seguito ai campionamenti effettuati dall’Istituto zooprofilattico delle Venezie, che ieri ha dato esito positivo, l’Unità di Crisi della Regione Veneto si è riunita ordinando l’abbattimento urgente degli animali. Resta ora da scoprire come il virus si sia introdotto nell’allevamento.