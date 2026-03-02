CRONACAVENETO
2 Marzo 2026 - 9.50

Veneto – Fienile in fiamme: alta colonna di fumo vicino alle case

REDAZIONE
VERONA – Un incendio è divampato intorno alle 19 di questa sera in un fienile a Ca’ di David, frazione alle porte di Verona.

Il rogo ha sprigionato una consistente colonna di fumo visibile a distanza, tanto da spingere numerosi residenti a contattare la Sala Operativa dei Vigili del fuoco, anche in considerazione della vicinanza del deposito al centro abitato.

Sul posto sono intervenuti tempestivamente i Vigili del fuoco con una squadra composta da 10 operatori e tre autobotti. L’intervento ha permesso di circoscrivere le fiamme ed evitare che l’incendio si propagasse agli edifici confinanti.

Al momento non si registrano feriti. Le operazioni di spegnimento e di bonifica sono tuttora in corso. Le cause del rogo restano da accertare e saranno oggetto di rilievi tecnici una volta completata la messa in sicurezza dell’area.

