Veneto – Fiamme nella notte in condominio: anziano e badante salvati dal terrazzo, dieci sfollati

Paura nella notte a Padova, dove poco dopo la mezzanotte un incendio è divampato in un appartamento al terzo piano di un condominio in via Cremonino.

L’allarme è scattato alle 00:15. Sul posto sono intervenute le squadre dei Vigili del fuoco della centrale di Padova e del distaccamento di Borgoricco, insieme al funzionario di guardia.

Quando i soccorritori sono arrivati, un anziano e la sua badante si erano rifugiati sul terrazzino dell’abitazione per sfuggire al fumo e alle fiamme. I due sono stati messi in salvo grazie all’autoscala dei Vigili del fuoco, che li ha evacuati in sicurezza.

Le squadre hanno poi domato l’incendio e messo in sicurezza i locali. Quattro persone adulte sono state accompagnate all’ospedale di Padova: nessuna di loro sarebbe in gravi condizioni.

L’incendio ha però provocato ingenti danni da fumo. Cinque appartamenti del palazzo, composto da 12 unità abitative, sono stati dichiarati temporaneamente inagibili. Dieci residenti sono stati costretti a lasciare le proprie case e trovare una sistemazione alternativa.

Secondo le prime ipotesi, all’origine del rogo potrebbe esserci stato un corto circuito causato da una presa elettrica.

Sul posto sono intervenuti anche il personale del Suem 118 e i Carabinieri. Le operazioni di soccorso si sono concluse intorno alle 4:30 del mattino.