Veneto – Fermato con 1 kg di cocaina nella borsa della spesa

È stato fermato nei pressi della stazione ferroviaria di Venezia Santa Lucia con un panetto da un chilo netto di cocaina nascosto in una borsa della spesa. A finire in manette un cittadino albanese di 30 anni, incensurato e regolare sul territorio, arrestato dalla polizia di Stato durante un servizio di controllo rafforzato nel centro storico in occasione del Carnevale.

L’operazione rientra nel piano disposto in sede di Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica dal prefetto Darco Pellos e attuato dal questore Antonio Sbordone, con particolare attenzione alle aree più frequentate della città lagunare. L’uomo è stato bloccato non lontano dallo scalo ferroviario e condotto in carcere, dove si trova a disposizione dell’autorità giudiziaria in attesa dell’udienza di convalida.

Negli ultimi giorni i controlli antidroga si sono intensificati in diverse zone del centro storico, da Castello a Rialto, da San Polo a piazzale Roma. L’aumento dei flussi turistici legato agli eventi carnevaleschi comporta infatti un incremento dell’attività di spaccio, contrastata da pattuglie in divisa e in borghese.

All’inizio della settimana le volanti lagunari del 113 avevano fermato un uomo in zona Rialto trovato in possesso di cocaina e hashish. Martedì, invece, gli agenti del commissariato San Marco hanno sgomberato un’abitazione occupata abusivamente a San Polo, arrestando due cittadini tunisini: all’interno sono state trovate sostanze stupefacenti e materiale per il confezionamento. Nell’appartamento era nascosto anche un cane di piccola taglia, privo di microchip, affidato ai veterinari dell’Ulss 3 dopo l’intervento dell’unità cinofila della polizia locale, che ha collaborato all’operazione.

Il sequestro del panetto da un chilo di cocaina, un quantitativo considerevole e dal valore potenzialmente elevato sul mercato illecito, si inserisce in un quadro di controlli sempre più serrati nel cuore della città.