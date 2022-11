VENETO – Famiglia accerchiata e aggredita da un gruppo di mucche

Singolare attacco a Cima Grappa (Pieve del Grappa), dove un’intera famiglia, di origini albanesi e residente in provincia di Venezia, è stata accerchiata e aggredita da un gruppo di mucche. L’ipotesi è che temessero che qualcuno potesse minacciare i vitellini. Ad avere la peggio il padre che è stato spinto a terra e poi calpestato e trascinato dagli animali. L’uomo è riuscito a salvarsi rifugiandosi in una buca per poi fuggire con la famiglia (moglie e tre figli minorenni) verso la caserma Milano, al sacrario militare. Sono stati raggiunti da medico e infermiere del Suem di Crespano del Grappa. Il padre, che ha riportato contusioni multiple, è stato portato all’ospedale di Castelfranco Veneto