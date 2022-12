VENETO – Esplosione e incendio in un mobilificio

Intervento dei Vigili del fuoco, in corso dalle 8 di giovedì, per mettere in sicurezza la sottostazione di filtraggio di un impianto di aspirazioni polveri coinvolto da un’esplosione e successivo incendio in un mobilificio, a Portobuffolè (TV): nessuna persona è rimasta ferita. I pompieri arrivati dalla sede centrale con un’autopompa, un’autoscala, un’autobotte e 9 operatori, hanno spento del tutto le fiamme, intanto controllate dalla squadra antincendio aziendale. In corso le operazioni di bonifica e il sopralluogo dei tecnici dei Vigili del fuoco per determinare le cause dell’esplosione.