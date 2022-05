VENETO – Esce di strada e finisce contro un muretto: morto 27enne

Nella notte appena trascorsa, poco dopo la mezzanotte, i vigili del fuoco sono intervenuti in Via Bosco Alto a Megliadino San Vitale per un’auto finita nel fossato contro il muretto d’ingresso di un’abitazione: deceduto il conducente 27enne. I pompieri arrivati da Este, hanno messo in sicurezza la Fiat grande Punto ed estratto il conducente. Purtroppo nonostante i tentativi di rianimazione del personale sanitario del SUEM, il medico ha dovuto dichiarare la morte del giovane uomo. Sul posto le forze dell’ordine per i rilievi del sinistro. Le operazioni di soccorso sono terminate dopo circa due ore.