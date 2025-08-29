Veneto – Edicolante spaccia cocaina fra le riviste: beccata cliente arrivata in Suv e trovati droga e soldi nel negozio

Un 45enne di Albignasego è stato arrestato mercoledì dai carabinieri della locale stazione con l’accusa di detenzione di sostanze stupefacenti a fini di spaccio.

Le voci circolavano da tempo nel quartiere San Lorenzo, tanto che i militari dell’Arma, sotto il coordinamento della Compagnia di Abano, hanno deciso di approfondire la vicenda con diversi servizi di osservazione nei pressi della rivendita. Mercoledì 27 agosto, durante un controllo, i carabinieri hanno notato una donna entrare nell’edicola e uscire subito dopo senza aver acquistato giornali o riviste.

La cliente, una 58enne residente in zona, è stata fermata poco dopo a bordo del suo suv: spontaneamente ha consegnato due dosi di cocaina appena comprate, circostanza che ha fatto scattare la segnalazione alla Prefettura e il ritiro immediato della patente di guida.

A quel punto i militari, con il supporto dell’unità cinofila della polizia locale di Padova, sono entrati nell’edicola. Il titolare, resosi conto della situazione, ha provato a consegnare una dose di cocaina, pensando di chiudere così l’accertamento. La perquisizione ha invece permesso di rinvenire altro mezzo etto di cocaina, un grammo nascosto nel registratore di cassa, 11 grammi di hashish, 990 euro in contanti e un bilancino di precisione. Tutto il materiale è stato sequestrato.

L’uomo, al termine delle formalità di rito, è stato arrestato e posto ai domiciliari su disposizione dell’autorità giudiziaria.