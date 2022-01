VENETO e FRIULI – Ottengono green pass senza effettuare tampone: indagati 3 insegnanti e un farmacista

Operazione dei Carabinieri del Nas di Udine, coadiuvati da militari del Nas di Padova nelle province di Udine e Padova, dalle prime ore di stamane. Coadiuvati dai Comandi Carabinieri del territorio, al termine di una prima fase delle indagini coordinate dalla Procura della Repubblica di Udine, stanno dando esecuzione a 5 decreti di perquisizione nei confronti di 4 soggetti, tutti allo stato indagati. Le perquisizioni hanno riguardato l’attività e la residenza di un farmacista e le abitazioni di 3 persone, docenti in alcune scuole di vari gradi della provincia di Udine. I reati che vengono contestati agli indagati, in concorso tra loro, sono di falso in certificazioni (art. 477 c.p.) e truffa ai danni dello stato (art. 640 comma 2°). L’indagine, che rientra nell’ambito delle verifiche circa la regolarità nell’esecuzione dei tamponi disposta dal Comando Carabinieri per la Tutela della Salute, ha preso l’avvio a novembre del 2021, consentendo di appurare che gli insegnanti, con la complicità del farmacista, ottenevano il cosiddetto «Green Pass», fondamentale per poter esplicare la propria attività lavorativa, tramite tamponi in realtà mai effettuati.