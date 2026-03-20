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20 Marzo 2026 - 11.05

Rintracciato e arrestato in un B&B un ricercato per rapina

REDAZIONE
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Nella notte scorsa, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Schio hanno arrestato un cittadino marocchino di 47 anni, senza fissa dimora e con diversi precedenti di polizia alle spalle, sul quale pendeva un ordine di carcerazione.
L’operazione è scattata intorno in tarda serata, nel corso di una serie di mirate verifiche sugli alloggiati presso le strutture ricettive del territorio, condotte in stretta sinergia e coordinamento con
la Questura di Vicenza. Proprio all’interno di un bed & breakfast della zona, i militari hanno rintracciato il 47enne.
Insospettiti dalla sua posizione, gli operatori lo hanno condotto presso gli uffici del Comando di via
Maraschin per i necessari approfondimenti investigativi. Dagli accertamenti in banca dati è emerso
che a carico dell’uomo pendeva un ordine di carcerazione emesso nel lontano 2010 dalla Procura
della Repubblica di Bologna.
Il 47enne era stato condannato in via definitiva all’espiazione di una pena di 1 anno, 4 mesi e 20
giorni di reclusione per i reati di rapina e lesioni personali, reati commessi nel capoluogo emiliano
nel 2007. Il provvedimento restrittivo era rimasto inevaso per anni, in quanto lo straniero si era
allontanato dal territorio nazionale rendendosi irreperibile.
Al termine delle formalità di rito e del fotosegnalamento, l’arrestato è stato tradotto presso la Casa
Circondariale di Vicenza, dove sconterà la pena a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

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Testata Street Tg Autorizzazione: Tribunale Di Vicenza N. 1286 Del 24 Aprile 2013

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