VENETO – Due italiani trovati morti a New York

Due italiani, originari di Rovigo, sono stati trovati morti in un appartamento di New York, nel Queen’s. La comunicazione è arrivata al comando dei Carabinieri di Rovigo dal Consolato italiano della cittadina americana. I due erano soci in affari e si trovavano nella Grande Mela assieme ad un terzo amico per lavoro. La polizia di New York esclude la morte violenta e ipotizza piuttosto un avvelenamento, o un’intossicazione. Le vittime si chiamano Luca Nogaris, 38 anni, e Alessio Picelli, 48.