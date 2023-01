VENETO – Due auto e un furgone a fuoco

La notte scorsa, poco prima delle 1 di giovedì, i vigili del fuoco sono intervenuti in Via Giovanni Pascoli a San Donà di Piave per l’incendio di due auto e un furgone: nessuna persona è rimasta ferita. Le fiamme divampate da una prima auto si sono subito estese alla vettura parcheggiata affianco e un furgone, provocando lo scoppio della vetrata di un negozio e l’interessamento della pensilina di un condominio. I vigili del fuoco arrivati dal locale distaccamento e Mestre con un’autopompa, un’autobotte e 7 operatori, hanno spento le fiamme evitando il coinvolgimento degli altri mezzi e dello stesso condominio. Le cause dell’incendio sono al vaglio dei tecnici dei vigili del fuoco e dei carabinieri e a tale scopo i mezzi sotto stati posti sotto sequestro. Le operazioni di completo spegnimento raffreddamento dei mezzi e messa in sicurezza del luogo sono terminate alle 4.