VENETO – Doppio incidente nel Veneziano: tre feriti

CEGGIA E NOVENTA DI PIAVE, DUE INCIDENTE E TRE FERITI

Alle 21:30 di giovedì, i vigili del fuoco sono intervenuti lungo la statale Triestina a Ceggia (VE) per un’auto finita in un fossato contro il muretto di cemento del passaggio dell’ingresso di un’abitazione: tre persone coinvolte, due feriti. I pompieri accorsi da San Donà, hanno messo in sicurezza l’auto e prestato il primo soccorso fino all’arrivo del personale del Suem. I due passeggeri rimasti feriti sono stati stabilizzati dal personale sanitario per essere trasferiti in ospedale. I carabinieri hanno deviato il traffico ed eseguito i rilievi del sinistro.

Alle 22:35, sempre la squadra di San Donà con il supporto dell’autogrù di Mestre sono intervenuti Via Persegheri a Noventa di Piave per un altro incidente: un’auto finita sul cordolo di cemento che delimita un marciapiedi: un ferito. I vigili del fuoco hanno messo in sicurezza l’auto, mentre l’autista leggermente ferito è stato preso in cura dal personale del 118 per essere trasferito in ospedale. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa un’ora.