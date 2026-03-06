CRONACAVENETO
6 Marzo 2026 - 17.38

Veneto – Donna travolta e uccisa da un furgone

REDAZIONE
ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO: CLICCA QUI

Un grave incidente stradale si è verificato nel pomeriggio di oggi, venerdì 6 marzo, a Maser lungo via Cornuda, parte della Bassanese, intorno alle 16.30. Una donna di 85 anni stava attraversando la strada quando è stata investita da un furgone in transito.

Sul posto sono intervenuti il personale medico e infermieristico del Suem 118, insieme agli agenti della polizia stradale di Castelfranco Veneto, per i rilievi e la gestione della viabilità. Anche l’elicottero Leone 1 della centrale di Treviso è stato allertato, ma è rientrato immediatamente alla base: purtroppo, i soccorritori hanno potuto solo constatare il decesso della donna.

Per consentire le operazioni di recupero e i rilievi, la strada è rimasta chiusa al traffico per alcune ore. Si tratta del settimo incidente mortale registrato nella Marca dall’inizio del 2026, confermando ancora una volta la pericolosità di alcune tratte stradali della zona.

Le autorità hanno avviato gli accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.

Leggi anche

IN PRIMO PIANO

In evidenza

Potrebbe interessarti anche:

IL GRAFFIO

News Aziende

CINEMA - SERIE TV

METEO

Erotico Vicentino

Veneto - Donna travolta e uccisa da un furgone | TViWeb Veneto - Donna travolta e uccisa da un furgone | TViWeb

Testata Street Tg Autorizzazione: Tribunale Di Vicenza N. 1286 Del 24 Aprile 2013

Luca Faietti Direttore Fondatore ed Editoriale - Arrigo Abalti Fondatore - Direttore Commerciale e Sviluppo - Paolo Usinabia Direttore Responsabile

Copyright © 2026 Tviweb. All Rights Reserved | Tviweb S.R.L. P.Iva E C.F. 03816530244 - Sede Legale: Brendola - Via Monte Grappa, 10

Concessionaria pubblicità Rasotto Sas

Credits - Privacy Policy