Veneto – Donna travolta e uccisa da un furgone

Un grave incidente stradale si è verificato nel pomeriggio di oggi, venerdì 6 marzo, a Maser lungo via Cornuda, parte della Bassanese, intorno alle 16.30. Una donna di 85 anni stava attraversando la strada quando è stata investita da un furgone in transito.

Sul posto sono intervenuti il personale medico e infermieristico del Suem 118, insieme agli agenti della polizia stradale di Castelfranco Veneto, per i rilievi e la gestione della viabilità. Anche l’elicottero Leone 1 della centrale di Treviso è stato allertato, ma è rientrato immediatamente alla base: purtroppo, i soccorritori hanno potuto solo constatare il decesso della donna.

Per consentire le operazioni di recupero e i rilievi, la strada è rimasta chiusa al traffico per alcune ore. Si tratta del settimo incidente mortale registrato nella Marca dall’inizio del 2026, confermando ancora una volta la pericolosità di alcune tratte stradali della zona.

Le autorità hanno avviato gli accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.