VENETO – Investita e uccisa da un camion: nello stesso punto perse una gamba all’età di 7 anni

Grave incidente stamane poco prima di mezzogiorno a Polverara (Padova) dove una donna di 81 anni, Silvana Pittarello, è stata investita mentre attraversava la strada davanti alla chiesa. Alla guida del mezzo che l’ha investita, un furgone frigo, un 37enne, rimasto illeso. L’uomo stava facendo manovra in retromarcia per parcheggiare davanti al Comune. Sul posto i sanitari del Suem 118 ed i carabinieri per i rilievi del caso. Nello stesso luogo la donna fu vittima di un incidente 74 anni fa, all’età di 7 anni. Come conseguenza perse una gamba