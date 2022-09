VENETO – Donna travolta da una mucca: è gravissima

Grave incidente a Pedavena (Belluno) poco prima delle 14, dove una donna di 59 anni, Silvia Zatta è stata travolta da una mucca. Si trovava con la propria auto lungo la strada a Croce D’Aune.

Secondo quanto riporta il Gazzettino, la donna stava accompagnando una mandria di 50 mucche da Malga Vette Grandi verso una stalla invernale a Casera dei Boschi. Aveva parcheggiato l’auto in un punto in cui la strada è più stretta. Si era quindi avvicinata all’auto per proteggerla intuendo che gli animali potessero innervosirsi per il passaggio stretto. Così è stato. Una delle mucche l’ha puntata e travolta. Sul posto un’eliambulanza che l’ha trasportata in gravi condizioni all’Ospedale di Treviso