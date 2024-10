Veneto – Donna rimane incastrata sotto un camion: liberata dai vigili del fuoco

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

Nella giornata odierna, intorno alle ore 14.30, i vigili del fuoco sono intervenuti in Piazza dei Caduti a Verona per un incidente stradale che ha visto coinvolto un pedone e un mezzo pesante.

All’arrivo dei Vigili del fuoco, giunti dalla sede centrale con un autopompa un autogrù e 7 operatori, una donna risultava incastrata sotto il veicolo dopo essere stata investita dal mezzo pesante. I pompieri, utilizzando dei cuscini sollevatori ad aria compressa, hanno sollevato il mezzo pesante per poter raggiungere e liberare la malcapitata. Estratta la donna è stata affidata ai sanitari che hanno provveduto a prestarle le prime cure e trasportarla, per accertamenti, presso l’ospedale di Borgo Trento.

Le operazioni di soccorso si sono concluse con la messa in sicurezza del camion intorno alle ore 15.30.

Sul posto polizia locale per i rilievi del caso.

