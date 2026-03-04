CRONACAVENETO
Veneto – Donna ferita fugge con le figlie, 44enne arrestato per violenza

È fuggita di casa insieme alle tre figlie minorenni per sottrarsi all’aggressione del convivente, trovando rifugio nell’abitazione di un vicino che ha dato l’allarme. Un uomo di 44 anni, originario dell’Est Europa e residente nel Piovese, è stato arrestato dai carabinieri di Legnaro con l’accusa di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali aggravate.

L’episodio è avvenuto nel pomeriggio di sabato 28 febbraio. A chiamare il 112 è stato un vicino di casa, insospettito dalle urla provenienti dall’abitazione accanto. Uscito nel cortile comune, l’uomo si è trovato davanti la donna e le tre bambine in forte stato di agitazione, inseguite dal compagno. Le ha fatte entrare in casa propria, mettendole al sicuro, e ha atteso l’arrivo dei militari.

Quando i carabinieri sono intervenuti, hanno trovato la donna visibilmente scossa, con una ferita sanguinante all’orecchio sinistro e graffi al collo. La vittima ha raccontato di essere stata colpita dal convivente al termine di una lite per futili motivi, avvenuta davanti alle figlie. Ha inoltre riferito di violenze fisiche, verbali e psicologiche che si sarebbero protratte per anni.

La donna è stata soccorsa dal personale del 118 e trasportata all’ospedale di Piove di Sacco per le cure del caso. Il 44enne, rintracciato nell’abitazione, presentava la maglietta strappata e una lieve ferita alla testa, che ha attribuito alla compagna senza fornire spiegazioni dettagliate.

L’uomo è stato arrestato e condotto nel carcere di Padova. Il giudice ha convalidato il provvedimento disponendo l’allontanamento dalla casa familiare e il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla donna e dalle figlie.

