10 Dicembre 2025 - 16.10

Veneto, donna contromano in Tangenziale: fermata dagli altri automobilisti

Momenti di forte preoccupazione nella tarda serata del 9 dicembre lungo la Tangenziale Nord, dove una donna ha imboccato l’arteria stradale in senso contrario poco prima delle 22, all’altezza dell’ex albergo Lux. La conducente, ignorando la segnaletica presente e passando accanto a un’auto ferma al semaforo, ha proseguito contromano per quasi due chilometri in direzione del casello di Verona Nord.

L’episodio si è concluso senza conseguenze solo grazie alla rapidità di intervento di alcuni automobilisti, che sono riusciti a bloccare il veicolo e a indirizzarlo verso l’uscita di Santa Lucia. Le riprese dei sistemi di videosorveglianza mostrano chiaramente la manovra, compiuta con decisione e senza apparente esitazione.

La polizia locale non è dovuta intervenire sul posto, ma il comandante Luigi Altamura ha colto l’occasione per richiamare l’attenzione sui rischi legati alla violazione della segnaletica. Nell’ultimo mese, due automobilisti erano già stati sanzionati dopo aver imboccato contromano l’uscita di San Massimo, motivando l’errore con la «scarsa conoscenza della zona».

