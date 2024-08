VENETO – Cosparge di benzina la ex e tenta di darle fuoco: fermato e arrestato straniero grazie ad un passante

Si è salvata da una morte atroce grazie all’intervento tempestivo di un passante, che ha notato un uomo cospargere di benzina una donna e ha chiamato immediatamente la polizia.

Gli agenti sono arrivati sul posto in tempo per mettere in salvo la donna e hanno arrestato un 50enne srilankese, ex compagno della vittima, che avrebbe probabilmente dato fuoco se non fosse stato fermato.

L’incidente è avvenuto oggi a Verona, nel quartiere Golosine. L’uomo arrestato è accusato di tentato omicidio.