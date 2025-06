Veneto – Con la moto nel fossato: muore centauro

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

Un 57enne veronese è morto dopo essere uscito di strada con la sua moto ad Albaredo d’Adige (Verona). L’incidente è avvenuto ieri mattina lungo la Strada provinciale 18. L’uomo, per cause in corso di accertamento, ha perso il controllo della moto ed è andato a sbattere contro il guardrail venendo poi sbalzato nel fossato che costeggia la via. Il motociclista è stato rianimato dai sanitari del Suem 118 che lo hanno trasportato in gravissime condizioni a Verona, al pronto soccorso dell’ospedale di Borgo Trento, dove è morto nel pomeriggio. ANSA VENETO