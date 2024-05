VENETO – Colto da malore esce di strada: grave automobilista

Intervento dei vigili del fuoco, giovedì 30 maggio, intorno alle 10.45 in via Asolana, a Onè di Fonte (TV), per la fuoriuscita autonoma di un auto: ferito gravemente il conducente, un uomo di 63 anni residente in zona.

L’auto, probabilmente per un malore del conducente, è finita in un fossato, fermandosi a ridosso di una recinzione. Sul posto la squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Castelfranco Veneto che ha messo in sicurezza il mezzo, mentre l’autista già fuori dal veicolo, è stato assistito dal personale sanitario del 118. Il ferito è stato elitrasportato in ospedale.

Sul posto anche i carabinieri per indagare sulle cause del sinistro.

L’intervento dei vigili del fuoco è terminato alle 13.