VENETO – Casa a fuoco: intera famiglia con bambini finisce in ospedale

Alle 22:20 di domenica, i vigili del fuoco sono intervenuti nella zona del Montello in Via Guido Alessi, (Presa II) nel comune di Nervesa della Battaglia per un incendio che ha bruciato una tipica abitazione del luogo: una famiglia di 4 persone, tra cui due bambini portati in ospedale per accertamenti. Le fiamme divampate al piano terra per cause in corso di valutazione da parte dell’ufficio di polizia giudiziaria dei vigili del fuoco, si sono subito estese all’intera abitazione disposta su due livelli. L’uomo è riuscito a portare fuori insieme alla moglie in stato interessante i due bambini piccoli per poi correre se pur ferito alla prima abitazione per dare l’allarme. I vigili del fuoco arrivati da Montebelluna, Conegliano e Treviso con due autopompe, 2 autobotti, l’autoscala e 12 operatori coadiuvati dal capo servizio, hanno iniziato le operazioni di spegnimento, mentre la famiglia è stata assistita dal personale sanitario del Suem. Le squadre hanno spento il rogo già generalizzato, che ha completamente bruciato tutto il contenuto dell’intera abitazione. Le operazioni di completo spegnimento e messa in sicurezza dell’abitazione, inagibile per i gravi danni subiti, sono terminate questa mattina all’alba.